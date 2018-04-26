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Центробанк рассказал, почему решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк
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Центробанк рассказал, почему решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Банк России решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) из-за социальной значимости кредитной организации для Дальнего Востока и Сибири, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
"АТБ является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. В виду социальной значимости банка в основных регионах присутствия банкротство банка или нарушение непрерывности его деятельности имели бы крайне негативные последствия для финансовой системы регионов. Поэтому было важно обеспечить бесперебойную деятельность банка", — сообщили в ЦБ.
Банк России в четверг возложил функции временной администрации в АТБ на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.
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