Группа АВТОВАЗ продолжает финансовое оздоровление

Компании по производству автомобилей «АвтоВАЗ» всё-таки удалось немного выйти из кризисного положения.

Дело в том, что ещё в прошлом году в марте месяце «АвтоВАЗ» потерпел огромные убытки в размере 2,8 миллиардов рублей. Наиболее логичная версия о причине сложившейся ситуации — это конечно низкая заинтересованность в транспорте среди населения. Сейчас ситуацию получилось немного стабилизировать и как сообщает пресс-служба этого предприятия, то за март этого года компании удалось заработать 609 миллионов рублей. На 29 процентов больше автомобилей было продано в России в сравнении с прошлым годом. Самыми продаваемыми автомобилями компании считаются модели: Lada Vesta, Granta и Largus. Производители говорят о том, что постараются увеличить объём производства, за счёт этого планируется выровнять бюджет.

Группа «АВТОВАЗ» опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2018 г. В отчетный период Компания продолжила экспансию продаж LADA на российском и зарубежных рынках, повысила консолидированную выручку и операционную маржу. АВТОВАЗ улучшил структуру баланса в результате конвертации долговых обязательств Компании в объеме 61,4 млрд руб. в акции, которая проведена основными акционерами — Groupe Renault и Ростех

В I квартале 2018 г. Группа «АВТОВАЗ» реализовала 79114 автомобилей в России, что на 28,8% больше, чем за тот же период 2017 г. (при этом рынок показал меньшую динамику роста +21,7%). Доля LADA на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей увеличилась на 1 п.п. — до 20,1%. Растущая популярность моделей LADA нового поколения Vesta Sedan, SW, SW Cross, а также эффективные меры государственной поддержки внесли весомый вклад в достижение таких успешных показателей. По итогам января-марта 2018 года три модели LADA вошли в TOП-10 самых продаваемых автомобилей в России — LADA Vesta (2ое место), LADA Granta (3е место) и LADA Largus (8е место).

С начала года Группа «АВТОВАЗ» наращивала объемы экспортных поставок, которые увеличились до 7861 автомобиля, что составляет +25,1% в сравнении с I кварталом 2017 г. В Республике Беларусь Компания номинировала нового импортера, который открыл новые дилерские центры. Также Группа «АВТОВАЗ» запустила крупно-узловую сборку своих новых моделей LADA Vesta SW и SW Cross в Казахстане . В скором времени планируется запуск продаж LADA в Тунисе Чили . В своей экспортной программе Группа активно использует эффективные меры государственной поддержки.

Успех продаж LADA на внутреннем рынке, растущие экспортные поставки, продолжающаяся работа по оптимизации затрат на уровне поставщиков и на собственных производствах обеспечили Группе «АВТОВАЗ» дальнейшее улучшение финансовых показателей. По результатам деятельности в I квартале 2018 года Компания получила консолидированную выручку в объеме 64,8 млрд руб., что на 40,8% больше, чем в январе-марте 2017 года. Операционная маржа составила +1,8 млрд руб., в сравнении с -0,9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистый результат составил +0,6 млрд руб., что на 3,4 млрд руб. лучше показателя I квартала 2017 года.