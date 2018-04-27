АвтоВАЗ улучшил финансовые показатели

За первые три месяца 2018 года АвтоВАЗ улучшил продажи автомобилей Lada на внутреннем рынке и на экспортном направлении, а также сумел повысить консолидированную выручку и операционную маржу. Была проведена конвертация долговых обязательств в объеме 61,4 миллиарда рублей в акции. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

В I квартале АвтоВАЗ реализовал 79 114 автомобилей в России , что на 28,8% больше, чем за тот же период 2017 года (рынок в целом показал меньшую динамику роста +21,7%). Доля «Лады» на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей увеличилась на один процентный пункт, до 20,1%. По итогам января-марта 2018 года три модели вошли в TOП-10 самых продаваемых в России. Это Vesta (2-е место), Granta (3-е место) и Largus (8-е место).

Чили. Экспорт увеличился до 7861 автомобиля, что составляет +25,1% к I кварталу 2017-го. Запущена крупноузловая сборка универсалов Vesta SW и SW Cross в Казахстане . В скором времени планируется запуск продаж «Лад» в Тунисе

«Успех продаж на внутреннем рынке, растущие экспортные поставки, продолжающаяся работа по оптимизации затрат на уровне поставщиков и на собственных производствах обеспечили группе АвтоВАЗ дальнейшее улучшение финансовых показателей. По результатам деятельности в I квартале 2018 года получена консолидированная выручка в объеме 64,8 миллиарда рублей, что на 40,8% больше, чем в январе-марте 2017 года. Операционная маржа составила +1,8 миллиарда, в сравнении с -0,9 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Чистый результат составил +0,6 миллиарда рублей, что на 3,4 миллиарда лучше показателя I квартала 2017 года», — говорится в отчете компании.