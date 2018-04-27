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S&P повысило рейтинг Eurasia Drilling до «BB+»
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S&P повысило рейтинг Eurasia Drilling до «BB+» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте компании Eurasia Drilling (EDC) с «BB» до «BB+» со стабильным прогнозом, сообщает «Нефть и Капитал» со ссылкой на агентство.
S&P также вывело рейтинги компании из списка CreditWatch, в который они были помещены с «позитивным» прогнозом 27 июля 2017 года. Краткосрочный рейтинг EDC подтвержден на уровне «B», рейтинг приоритетного необеспеченного долга повышен с «BB» до «BB+».
«Повышение рейтингов отражает сильные операционные показатели компании в 2017 году, а также наше мнение о том, что соотношение денежный поток от операционной деятельности (FFO)/долг останется близким к 60% в 2018 году и далее», — говорится в сообщении агентства.
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