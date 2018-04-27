S&P повысило рейтинг Eurasia Drilling до «BB+»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте компании Eurasia Drilling (EDC) с «BB» до «BB+» со стабильным прогнозом, сообщает «Нефть и Капитал» со ссылкой на агентство.

S&P также вывело рейтинги компании из списка CreditWatch, в который они были помещены с «позитивным» прогнозом 27 июля 2017 года. Краткосрочный рейтинг EDC подтвержден на уровне «B», рейтинг приоритетного необеспеченного долга повышен с «BB» до «BB+».

«Повышение рейтингов отражает сильные операционные показатели компании в 2017 году, а также наше мнение о том, что соотношение денежный поток от операционной деятельности (FFO)/долг останется близким к 60% в 2018 году и далее», — говорится в сообщении агентства.