Ещё
S&P повысило рейтинг EDC до уровня «BB+» с «BB», прогноз стабильный
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

S&P повысило рейтинг EDC до уровня «BB+» с «BB», прогноз стабильный 

Прайм 22 минуты назад
МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) до уровня «BB+» с «BB», прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
Таким образом, агентство вывело рейтинг компании из списка на пересмотр с возможным дальнейшим повышением, куда он был помещен 27 июля 2017 года. При этом краткосрочный рейтинг EDC подтвержден на уровне «B», а рейтинг приоритетного необеспеченного долга повышен до «BB+» с «BB».
"Повышение (рейтинга — ред.) подтверждает устойчивые операционные показатели EDC в 2017 году и отражает наше мнение о том, что показатель отношения средств от операционной деятельности (FFO) к долгу останется близким к уровню 60% в 2018 году и далее", — сообщается в релизе.
Агентство отмечает, что в 2017 году EDC воспользовалась улучшением рыночных условий в области бурения в России и увеличила масштабы деятельности. Однако в 2018 году S&P прогнозирует уменьшение объемов бурения на 10-15% и возобновление роста только после того, как истечет срок действия соглашения ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.
Снижение рейтингов возможно в том случае, если отношение FFO к долгу будет существенно ниже 60%, отмечено в сообщении.
EDC — крупнейшая буровая компания РФ, оказывающая комплексные услуги по строительству и капитальному ремонту наземных скважин и бурению на шельфе.
Прайм: последние новости
Австрийский OeKB рассматривает участие в финансировании "Северного потока-2" Бинбанк планирует в 2018 г выйти на прибыль по МСФО Чистая прибыль PepsiCo за I квартал выросла на 2%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джигарханян впал в кому59
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1013
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство31
Состояние Наргиз резко ухудшилось11
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение