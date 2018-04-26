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S&P повысило кредитный рейтинг Eurasia Drilling
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S&P повысило кредитный рейтинг Eurasia Drilling 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Фото: Пресс-служба EDC  Москва, 26 апреля — «Вести. Экономика». Рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило о повышении оценки долгосрочных долговых обязательств российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company с «BB» до «BB+». Прогноз по рейтингу EDC «стабильный». Краткосрочный рейтинг крупнейшей нефтесервисной компании России был подтвержден на уровне «B», В S&P отметили, что компания смогла воспользовалась улучшением условий в сфере бурения в России, а также сохранить стабильные финансовые показатели. «Повышение рейтинга подтверждает устойчивые операционные показатели EDC в 2017 г. и отражает наше мнение о том, что показатель отношения средств от операционной деятельности к долгу останется близким к уровню 60% в 2018 году и в дальнейшем».
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