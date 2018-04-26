ЦБ планирует докапитализировать Азиатско-Тихоокеанский банк до конца 2018 года

"Об окончательном сроке, который потребуется для финансового оздоровления Банка, говорить пока рано. Срок санации в первую очередь зависит от результатов анализа финансового положения банка, который в настоящее время проводит временная администрация по управлению банком. Тем не менее мы рассчитываем, что основной этап, связанный с докапитализацией банка, будет завершен до конца 2018 года", — сказали в пресс-службе.

В регуляторе уточнили, что после оздоровления банка «в качестве основного сценария рассматривается возможность продажи акций банка частным инвесторам или банковским группам на открытом аукционе, проводимом Банком России».