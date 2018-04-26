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ЦБ планирует докапитализировать Азиатско-Тихоокеанский банк до конца 2018 года
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ЦБ планирует докапитализировать Азиатско-Тихоокеанский банк до конца 2018 года 

ТАСС 32 минуты назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Банк России планирует завершить основной этап оздоровления Азиатско-Тихоокеанского банка, связанный с докапитализацией, до конца 2018 года. После завершения процедуры оздоровления акции кредитной организации будут проданы на открытом аукционе инвесторам или банковским группам, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ РФ.
"Об окончательном сроке, который потребуется для финансового оздоровления Банка, говорить пока рано. Срок санации в первую очередь зависит от результатов анализа финансового положения банка, который в настоящее время проводит временная администрация по управлению банком. Тем не менее мы рассчитываем, что основной этап, связанный с докапитализацией банка, будет завершен до конца 2018 года", — сказали в пресс-службе.
В регуляторе уточнили, что после оздоровления банка «в качестве основного сценария рассматривается возможность продажи акций банка частным инвесторам или банковским группам на открытом аукционе, проводимом Банком России».
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