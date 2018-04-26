Дагестанский банк остановил прием клиентов

Дагестанский банк «Эльбин» остановил прием клиентов после отзыва лицензии

"У нас отозвали лицензию, мы не работаем, клиентов не принимаем", — сказала ТАСС сотрудница одного из отделений банка в Москве.

В отделении кредитной организации в Махачкале эту информацию подтвердили, однако от официальных комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал у АКБ "Эльбин" лицензию на осуществление банковских операций. В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.