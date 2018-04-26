Дагестанский банк остановил прием клиентов

Махачкалинский акционерный коммерческий банк "Эльбин" прекратил прием клиентов из-за отзыва лицензии, сообщили ТАСС сотрудники отделений банка в Махачкале и Москве.
"У нас отозвали лицензию, мы не работаем, клиентов не принимаем", — сказала ТАСС сотрудница одного из отделений банка в Москве.
В отделении кредитной организации в Махачкале эту информацию подтвердили, однако от официальных комментариев отказались.
Ранее сообщалось, что Банк России отозвал у АКБ "Эльбин" лицензию на осуществление банковских операций. В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
АКБ "Эльбин" зарегистрирован в Махачкале в 1993 году, имеет филиалы в Москве и Владикавказе, а также сеть дополнительных офисов в Дагестане. Его акционерами являются Завод им. Гаджиева, а также 25 физических лиц. По состоянию на конец 1-го полугодия 2017 года активы банка составили 826,1 млн рублей, уменьшившись по сравнению с 2016 годом на 33,2 млн рублей, объем собственного капитала — 360 млн рублей. По данным ЦБ РФ, по величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 483-е место в банковской системе РФ, банк является участником системы страхования вкладов.