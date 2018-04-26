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«Газпром» привлек кредит в Unicredit на €300 млн
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«Газпром» привлек кредит в Unicredit на €300 млн 

Rambler News Service 33 минуты назад
«Газпром» привлек в январе 2018 года долгосрочный кредит в банке Unicredit S. p. A. на сумму €300 млн со сроком погашения в 2022 году, говорится в материалах газового холдинга.
Процентная ставка по кредиту составляет Euribor плюс 1,95% годовых.
«В январе 2018 года группа привлекла долгосрочный кредит от Unicredit S. p. A. на сумму €300 млн с процентной ставкой в размере Euribor+1,95% и сроком погашения в 2022 году в рамках договора, заключенного в ноябре 2017 года», — отмечает компания.
В ноябре прошлого года «Газпром» и банк Unicredit S. p. A. [подписали] (https://rns.online/energy/Gazprom-privlechet-kredit-na-700-mln-evro-v-Unicredit-SpA—2017-11-09/) кредитное соглашение на €700 млн Срок действия кредитного соглашения — пять лет.
Средства привлекаются «Газпромом» на общекорпоративные цели.
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