«Газпром» привлек кредит в Unicredit на €300 млн

«Газпром» привлек в январе 2018 года долгосрочный кредит в банке Unicredit S. p. A. на сумму €300 млн со сроком погашения в 2022 году, говорится в материалах газового холдинга.

Процентная ставка по кредиту составляет Euribor плюс 1,95% годовых.

«В январе 2018 года группа привлекла долгосрочный кредит от Unicredit S. p. A. на сумму €300 млн с процентной ставкой в размере Euribor+1,95% и сроком погашения в 2022 году в рамках договора, заключенного в ноябре 2017 года», — отмечает компания.

В ноябре прошлого года «Газпром» и банк Unicredit S. p. A. [подписали] (https://rns.online/energy/Gazprom-privlechet-kredit-na-700-mln-evro-v-Unicredit-SpA—2017-11-09/) кредитное соглашение на €700 млн Срок действия кредитного соглашения — пять лет.

Средства привлекаются «Газпромом» на общекорпоративные цели.