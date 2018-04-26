АСВ выявило недостачу в банках «Евростандарт» и «Арсенал»

Агентство по страхованию вкладов , осуществляющее процедуру конкурсного производства в столичном банке «Европейский Стандарт», по итогам инвентаризации его имущества выявило недостачу на общую сумму 580,772 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте агентства.

Наибольшая сумма недостачи — 575,77 млн рублей — приходится на статью «прочие активы», а именно на суммы, списанные с корреспондентского счета до выяснения и впоследствии возвращенные, при этом операция не была отражена банком в период до отзыва лицензии.

Также конкурсным управляющим подтвержден факт недостачи наличных денежных средств, выявленный в период деятельности банка. На основании выявленной недостачи по заявлению Банка России были возбуждены уголовные дела по факту хищения наличных денежных средств и по факту хищения денежных средств под видом инкассации.

В ходе инвентаризации также выявлено имущество, не учтенное на счетах бухгалтерского учета, в количестве 494 единиц (мебель, оргтехника).

Лицензия у «Евростандарта» была отозвана 4 декабря 2017 года, а в начале февраля этого года банк был признан банкротом. «Дыра» в его балансе оценивается в 242,3 млн рублей.

В середине января этого года СМИ написали, что в банке «Европейский Стандарт» применялась схема с подставными вкладчиками: ее суть в том, что в реальности деньги не вносятся, но граждане после краха банка обращаются за страховкой в АСВ.

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Ранее в апреле АСВ сообщило о недостаче на сумму 27,613 млн рублей в московском банке «Арсенал» , который лишился лицензии 21 сентября 2017-го и был признан банкротом в январе этого года.

Наибольшая сумма недостачи связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов и приходится на «прочие активы» — 25,906 млн рублей. Остальная часть — 1,707 млн — приходится на недостачу по основным средствам и хозяйственным затратам, в том числе 544 тыс. рублей — на неотделимые улучшения в арендованном банком помещении.

Также в ходе инвентаризации в «Арсенале» выявлено имущество (мебель, банковское оборудование и оргтехника) в количестве 587 единиц, не учтенное на балансовых счетах.

В одном из декабрьских выпусков «Вестника Банка России» «дыра» в балансе «Арсенала» была оценена в сумму около 72,7 млн рублей. В марте приводились данные, согласно которым оценка «дыры» увеличилась до 121,3 млн Тогда же сообщалось, что ЦБ выявил признаки вывода активов из банка «Арсенал» на 160 млн рублей.

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