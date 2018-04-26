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Чистая прибыль Nord Stream в 2017 году снизилась на 8,8% — до 29,2 млрд рублей
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Чистая прибыль Nord Stream в 2017 году снизилась на 8,8% — до 29,2 млрд рублей 

Rambler News Service 51 минуту назад
Чистая прибыль компании Nord Stream, оператора проекта «Северный поток», сократилась в 2017 году на 8,8% по сравнению с показателем 2016 года и составила 29,15 млрд рублей, следует из отчетности «Газпрома» по МСФО.
Выручка консорциума снизилась на 11,6% и составила 71,008 млрд рублей.
Акционерами Nord Stream являются «Газпром» с 51-процентной долей, германские компании Wintershall и Uniper — по 15,5%, а также нидерландская Gasunie и французская Engie — по 9%.
«Северный поток» является газопроводом, который поставляет российский газ напрямую в Европу по дну Балтики. Мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров.
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