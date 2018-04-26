Инвесторы планируют вложить в ТОСЭР «Невинномысск» 60 млрд рублей

ПЯТИГОРСК , 26 апреля. / ТАСС /. Инвесторы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Невинномысск» предлагают проекты на 60 млрд рублей. Как сообщает в четверг пресс-служба мэрии, об этом заявил глава города Михаил Миненков в своем отчете о результатах деятельности администрации Невинномысска за 2017 год.

"Потенциальными резидентами ТОСЭР представлены проекты с общим объемом инвестиций около 60 млрд рублей и планами по созданию около 3,5 тыс. рабочих мест", — сообщил Миненков, слова которого привели в пресс-службе.

При этом семь крупных инвестпроектов на более чем 11 млрд рублей намечены в ближайшей перспективе. Первым резидентом ТОСЭР стал «Казьминский молочный комбинат» со строительством молокозавода мощностью 50 тонн молока в сутки. Объем инвестиций составил 750 млн рублей, создано 194 рабочих места.

В краткосрочной перспективе ожидается реализация проектов таких инвесторов как Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура», предлагающий строительство картонного завода за 8 млрд рублей и создание 290 рабочих мест. ООО СХП «ЮГРОСПРОМ» хочет строить мясоперерабатывающий комплекс с плановой мощностью до 1 млн условных банок в месяц и производством колбасных изделий до 12 тонн в смену. В комплексе планируются инвестиции в 1,3 млрд рублей и создание 100 новых рабочих мест. «Завод медицинских полимерных материалов и технологий» намерен вложить 628,8 млн рублей в проект изготовления компонентов систем для вливания инфузионных растворов и кровезаменителей.

Также ООО «Шоколенд» построит кондитерскую фабрику за 301 млн рублей и создаст 500 рабочих мест. ООО «Алюмар» предлагает проект увеличения выпуска алюминиевых ронделей (заготовки для производства аэрозольных баллончиков) с 5 тыс. тонн до 7,5 тыс. тонн в год. Планируется вложить 105 млн рублей, из которых 70 млн уже инвестировали в проект в 2017 году, и создать 31 рабочее место. Также ООО «Ремуниверсал» вложит 45 млн рублей в увеличение выпуска инструментальной оснастки для аэрозольного производства.