Ещё
Инвесторы планируют вложить в ТОСЭР «Невинномысск» 60 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Джигарханян впал в кому
Джигарханян впал в кому

Инвесторы планируют вложить в ТОСЭР «Невинномысск» 60 млрд рублей 

ТАСС 50 минут назад
ПЯТИГОРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Инвесторы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Невинномысск» предлагают проекты на 60 млрд рублей. Как сообщает в четверг пресс-служба мэрии, об этом заявил глава города Михаил Миненков в своем отчете о результатах деятельности администрации Невинномысска за 2017 год.
"Потенциальными резидентами ТОСЭР представлены проекты с общим объемом инвестиций около 60 млрд рублей и планами по созданию около 3,5 тыс. рабочих мест", — сообщил Миненков, слова которого привели в пресс-службе.
При этом семь крупных инвестпроектов на более чем 11 млрд рублей намечены в ближайшей перспективе. Первым резидентом ТОСЭР стал «Казьминский молочный комбинат» со строительством молокозавода мощностью 50 тонн молока в сутки. Объем инвестиций составил 750 млн рублей, создано 194 рабочих места.
В краткосрочной перспективе ожидается реализация проектов таких инвесторов как Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура», предлагающий строительство картонного завода за 8 млрд рублей и создание 290 рабочих мест. ООО СХП «ЮГРОСПРОМ» хочет строить мясоперерабатывающий комплекс с плановой мощностью до 1 млн условных банок в месяц и производством колбасных изделий до 12 тонн в смену. В комплексе планируются инвестиции в 1,3 млрд рублей и создание 100 новых рабочих мест. «Завод медицинских полимерных материалов и технологий» намерен вложить 628,8 млн рублей в проект изготовления компонентов систем для вливания инфузионных растворов и кровезаменителей.
Также ООО «Шоколенд» построит кондитерскую фабрику за 301 млн рублей и создаст 500 рабочих мест. ООО «Алюмар» предлагает проект увеличения выпуска алюминиевых ронделей (заготовки для производства аэрозольных баллончиков) с 5 тыс. тонн до 7,5 тыс. тонн в год. Планируется вложить 105 млн рублей, из которых 70 млн уже инвестировали в проект в 2017 году, и создать 31 рабочее место. Также ООО «Ремуниверсал» вложит 45 млн рублей в увеличение выпуска инструментальной оснастки для аэрозольного производства.
Решение о создании территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск (ТОСЭР) сроком на 10 лет с возможностью продления еще на 5 лет было принято Правительством Российской Федерации 22 декабря 2017 года.
ТАСС: последние новости
Nord Stream 2 AG в марте привлекла у партнеров по проекту €404 млн РЖД рассматривет сокращение интервалов движения поездов на МЦК до четырех минут Турция планирует закупить еще четыре-пять вертолетов Ка-32А11ВС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях799
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
Пентагон решил пойти навстречу России33
Россия успокоила «запуганных» морпехов США98
США заявили о «крупнейшем сдвиге» в Сирии58
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение