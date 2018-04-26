На территории ОЭЗ «Алабуга» построят завод по выращиванию грибов при поддержке Сбербанка и Корпорации МСП

Для реализации проекта по строительству завода по выращиванию шампиньонов, производству компоста III фазы и гумуса Сбербанк предоставил ООО «АйДжиЭс Агро» финансирование на сумму 981,2 млн рублей для. Средства выданы под гарантию Корпорации МСП на сумму 460,6 млн рублей и поручительство НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» в размере 30 млн руб.

Производственные мощности будут размещены на территории особой экономической зоны «Алабуга».

Производительность I очереди ООО «АйДжиЭс Агро» составит 3,6 тысяч тонн грибов и 30 тысяч тонн компостного материала. Согласно проекту, строительство комплекса должно завершиться к IV кварталу 2018 года. Всего планируется реализовать 3 подобные очереди до 2020 года. Совокупная стоимость проекта составляет 1,4 млрд руб.

В рамках реализации данного проекта планируется создать более 160 новых рабочих мест.

По состоянию на 26 апреля 2018 года субъекты МСП Республики Татарстан получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 9,1 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 10,9 млрд рублей.

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства — инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для малого. Программа реализуется — инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для малого. Программа реализуется Банком России и Корпорацией МСП. Подробнее о Программе: http://corpmsp.ru

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На 26 апреля 2018 года Корпорация МСП предоставила субъектам МСП 10391 гарантию и поручительство на сумму свыше 184,3 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на 236,6 млрд рублей.