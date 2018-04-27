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Nord Stream 2 привлекла 404 млн евро
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Nord Stream 2 привлекла 404 млн евро 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Проектная компания Nord Stream 2 привлекла в марте заемные средства в размере 404 млн евро. Средства предоставили партнеры по строительству газопровода «Северный поток-2» — Wintershall, OMV, Shell, Engie и Uniper.
Деньги привлечены на условиях долгосрочного соглашения о финансировании, заключенного между сторонами в апреле 2017 г. В прошлом году иностранные партнеры предоставили для Nord Stream 2 финансирование с помощью займов, а "Газпром" — с помощью покупки дополнительных акций проектной компании. В 2017 г. «Газпром» и западные компании предоставили проекту «Северный поток-2» почти 3 млрд евро. Бюджет проекта составляет 9,5 млрд евро с учетом процентов. Первоначально предусматривали, что 30% расходов предоставят партнеры, а 70% покроет проектное финансирование. В мае 2017 г. партнеры подписали соглашение о предоставлении Nord Stream 2 бридж-кредита в размере до 6,65 млрд евро (с учетом процентов) до получения проектного финансирования, в июне 2017 г. подписано соглашение о дефицитном финансировании на случай непривлечения или недостаточного привлечения проектного финансирования. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Трубы проложат от побережья России по дну Балтийского моря до побережья Германии. Разрешение на строительство газопровода выдали Германия и Финляндия. Оператору проекта — компании Nord Stream 2 AG -осталось получить согласие России, Швеции и Дании.
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