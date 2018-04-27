Власти Новгородской области к маю ожидают сокращения госдолга региона на 1,4 млрд рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 апреля. / ТАСС /. Госдолг Новгородской области к маю сократится на 1,4 млрд рублей и составит 15 млрд 757 млн рублей. В течение недели власти планируют погасить казначейский кредит, что позволит вернуться к показателям на начало года, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Новгородской области.

"3 мая мы погасим казначейский кредит, и 4 мая госдолг сократится, вернется на уровень 1 января 2018 года и составит 15 млрд 757 млн рублей", — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра финансов Новгородской области Галины Питеровой.

Накануне министерство финансов Новгородской области опубликовало отчет о структуре и объеме госдолга региона. Согласно предоставленным данным, задолженность составила 17 млрд 157 млн рублей и превысила январские показатели на 1,4 млрд

По словам Питеровой, рост долга связан с тем, что в феврале регион взял бюджетный кредит. «5 февраля 2018 года регион взял бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах в размере 1 млрд 400 млн рублей под 0,1% годовых. Он выдается на срок 90 дней», — уточнила заместитель министра.

"Ежегодно первый квартал тяжелый, потому что появляется много обязательных трат, но при этом собственные доходы, налоговые поступления в бюджет пока небольшие. Казначейские кредиты под минимальный процент и на короткий срок — логичный и не затратный выход из ситуации. Это стандартная практика для большинства регионов", — сказала Питерова. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства, при необходимости регион может вновь воспользоваться казначейским кредитом до 25 ноября 2018 года.

Согласно данным, опубликованным на сайте регионального правительства, за первый квартал 2018 года доходы областного бюджета составили 5,6 млрд рублей с ростом 101,5% к аналогичному периоду прошлого года. Из этой суммы 4,5 млрд — это собственные доходы области, 1,1 млрд рублей поступили из федерального бюджета. Сумма расходов за квартал при этом составила 6,2 млрд рублей.