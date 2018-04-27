Госдолг Новгородской области составил 17 миллиардов рублей

В 2017 году в правительстве Новгородской области был сформирован бездефицитный бюджет. Он предусматривал, что сумма доходов и расходов будет равна 21,3 миллиарда рублей, однако на сегодняшний день сумма расходов превышает доход на 6,1 миллиарда рублей.

«При формировании бюджета в первую очередь мы исходили из необходимости принятия сбалансированного и бездефицитного бюджета. Бюджет сформирован исходя из реальных финансовых возможностей. В него включены расходы для выполнения всех социальных обязательств, для реализации майских указов президента», — отмечал ранее вице-губернатор Новгородской области Евгений Богданов

Так, по данным на 1 апреля областной бюджет имеет задолженность в сумме на 17,1 миллиарда рублей, из них 12 миллиардов рублей государственные кредиты. Долг перед коммерческими организациями составил 4,9 миллиарда рублей. С начала 2018 года сумма бюджетных кредитов увеличилась на 1,4 миллиарда.

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