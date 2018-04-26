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Чистый долг Газпрома за год вырос на четверть
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Чистый долг Газпрома за год вырос на четверть 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
По состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг Газпрома составил 2 трлн 398 млрд рублей, увеличившись за год на 24%, следует из отчета компании по МСФО.
«Чистая сумма долга … увеличилась на 464 млрд 616 млн рублей, или на 24%, с 1 трлн 933 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2016 года до 2 трлн 398 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2017 года», — передает РИА «Новости» данные из отчета компании.
Поясняется, что рост показателя связан с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов.
В начале апреля сообщалось, что чистая прибыль ПАО «Газпром» по РСБУ упала в четыре с лишним раза — с 411 млрд 425 млн рублей в 2016 году до 100 млрд 297 млн рублей в 2017 году, снизившись до 15-летнего минимума.
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