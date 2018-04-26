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«Лукойл» погасил евробонды на $1,5 млрд
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Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня

«Лукойл» погасил евробонды на $1,5 млрд 

Ведомости 49 минут назад
«Лукойл» сообщил о погашении выпуска еврооблигаций на сумму $1,5 млрд
Они были выпущены в 2013 г. на 5 лет со ставкой купона в размере 3,416% годовых. Сумма купонных выплат составила $25,62 млн  Ранее первый вице-президент компании Александр Матыцын сообщал, что «Лукойлу» удалось рефинансировать подлежащие к погашению в 2018 г. $3 млрд кредитов, теперь компании предстоит погасить около $2 млрд
Чистый долг «Лукойла» в 2017 г. снизился в 1,5 раза — до 285,9 млрд руб. c 437 млрд руб., общий долг — на 12% до 616,3 млрд руб. Чистая прибыль «Лукойла» по МСФО в 2017 г. выросла в 2 раза — до 418,8 млрд руб.
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