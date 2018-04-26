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Рейтинг управляющих компаний Подмосковья будет опубликован летом 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Московской области работают порядка 900 управляющих компаний. Об этом в эфире телеканала «360» сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Рейтинг управляющих компаний будет опубликован 1 июля. Он будет обновляться ежеквартально.
От их работы зависят чистота и порядок в подъезде, во дворе, в прилегающих территориях, в частности, вывоз мусора. Это большая работа, которую мы ведем
— Андрей Воробьев.
По его словам, в ряде муниципалитетов есть проблемы с УК. «У нас традиционно, к сожалению, муниципалитеты такие, как Пушкинский район, Ногинский район часто западают. Есть проблема с управляющими компаниями в Щелковском районе», — отметил губернатор.
Мы опросили жителей в системе «Добродел» (а там сегодня зарегистрировано порядка 600 тысяч человек), какие нужны управляющие компании, что самое главное в их работе. Проголосовали несколько десятков тысяч человек
— Андрей Воробьев.
По его словам, главными темами стали содержание дворов, подъездов, снабжение горячей водой, теплом, а также устойчивая связь с управляющей компанией. Пожелания жителей вошли в основу рейтинга управляющих компаний.
Мы покрасим, образно говоря, каждую управляющую компанию в свой собственный цвет. Там, где компания работает хорошо, будет получать от нас поддержку, наше внимание, потому что жители положительно оценивают работу управляющей компании
— Андрей Воробьев.
Губернатор отметил, что федеральным законом предусмотрено наказание для управкомпаний, которые не справляются со своими обязанностями. Это лишение лицензий.
Наша задача — сделать так, чтобы управляющие компании реальным действенным механизмом повседневной нашей работы, повседневной жизни человека
— Андрей Воробьев.
С помощью голосования на портале «Добродел» были разработаны критерии оценки управляющих компаний. Всего было предложено 10 показателей. Каждая управкомпания получит категорию в «звездах».
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