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Чистая прибыль Ford в I квартале выросла на 9%
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Чистая прибыль Ford в I квартале выросла на 9% 

Прайм 56 минут назад
Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. в первом квартале 2018 года выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года — до 1,745 миллиарда долларов, сообщается в отчете компании.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 0,43 доллара против 0,4 доллара по итогам января-марта 2017 года. Выручка Ford составила 39,012 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении на 6,96%.
Компания объясняет рост финансовых показателей более низкой налоговой ставкой по сравнению с прошлым годом. В релизе также отмечено, что Ford планирует улучшить эффективность капитальных вложений.
Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.
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