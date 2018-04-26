На МЦК могут сократить интервалы движения

РЖД рассматривет сокращение интервалов движения поездов на МЦК до четырех минут

"По МЦК правительство Москвы выходит с предложением сократить [интервал движения] до четырех, трех, а, может быть, и до двух минут, — сказал он. — Сокращение интервала до двух минут изучается, сейчас рассматриваем сокращение до четырех минут".

"По четырем минутам два пути решения: первый — это опять модернизировать инфраструктуру, то есть укорачивать рельсовые цепи для того, чтобы интервал движения сократить. Считаем, что это не совсем правильно в наше время, и наука предлагает схему так называемого подвижного блок-участка, то есть без светофоров. Для этого на локомотивах устанавливаются приемники, с помощью которых организуется движение из единого центра управления. Я думаю, что в ближайшее время уже будут приняты решения, каким путем мы пойдем", — пояснил Верховых.

Ранее заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов говорил, что интервал движения поездов на МЦК сократится до четырех минут с 1 сентября 2018 года. Пока интервалы движения поездов составляют пять минут в часы пик и 10 минут в другое время, согласно данным официального сайта МЦК. По прогнозам, МЦК в 2018 году сможет перевезти 120 млн человек, считает Ликсутов.

Сейчас на кольце работает 31 станция. По маршрутам ходят поезда "Ласточка", каждый вмещает порядка 1200 пассажиров, они курсируют со скоростью около 50 км/ч.