Ещё
На МЦК могут сократить интервалы движения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня

РЖД рассматривет сокращение интервалов движения поездов на МЦК до четырех минут 

ТАСС 50 минут назад
Фото: РИА Новости
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) изучает возможность сокращения интервалов движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) до четырех минут, заявил на брифинге заместитель генерального директора — начальник Центральной дирекции инфраструктуры РЖД Геннадий Верховых.
"По МЦК правительство Москвы выходит с предложением сократить [интервал движения] до четырех, трех, а, может быть, и до двух минут, — сказал он. — Сокращение интервала до двух минут изучается, сейчас рассматриваем сокращение до четырех минут".
"По четырем минутам два пути решения: первый — это опять модернизировать инфраструктуру, то есть укорачивать рельсовые цепи для того, чтобы интервал движения сократить. Считаем, что это не совсем правильно в наше время, и наука предлагает схему так называемого подвижного блок-участка, то есть без светофоров. Для этого на локомотивах устанавливаются приемники, с помощью которых организуется движение из единого центра управления. Я думаю, что в ближайшее время уже будут приняты решения, каким путем мы пойдем", — пояснил Верховых.
Ранее заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов говорил, что интервал движения поездов на МЦК сократится до четырех минут с 1 сентября 2018 года. Пока интервалы движения поездов составляют пять минут в часы пик и 10 минут в другое время, согласно данным официального сайта МЦК. По прогнозам, МЦК в 2018 году сможет перевезти 120 млн человек, считает Ликсутов.
Сейчас на кольце работает 31 станция. По маршрутам ходят поезда "Ласточка", каждый вмещает порядка 1200 пассажиров, они курсируют со скоростью около 50 км/ч.
ТАСС: последние новости
Nord Stream 2 AG в марте привлекла у партнеров по проекту €404 млн ЦБ утвердил план санации Азиатско-Тихоокеанского банка Турция планирует закупить еще четыре-пять вертолетов Ка-32А11ВС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях550
США заявили о «крупнейшем сдвиге» в Сирии54
Центр Москвы превратился в ад49
Россия успокоила «запуганных» морпехов США88
Собчак смогла договориться с Киевом373
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение