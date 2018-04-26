Губернатор края: долговая нагрузка бюджета Ставрополья снизится на 5% к концу 2018 года

"Мы имеем долговую нагрузку 56% (соотношение государственного долга к собственным доходам региона — прим. ТАСС), к концу этого года мы предполагаем, что сократится до 51%", — сказал он.

В 2018 году Ставропольский край впервые принял бездефицитный бюджет, профицит составляет 3,2 млрд рублей. Эти средства будут направлены на погашение государственного долга, который составляет в регионе порядка 37 млрд рублей. «В 2019 году не 3,2 млрд рублей, поменьше мы направим на погашение госдолга, но думаю, 2,2 млрд рублей сможем направить», — отметил Владимиров.

Как сообщалось, для обеспечения бюджетного профицита региону удалось увеличить собственные доходы — отменили ряд неэффективных налоговых льгот, ведется работа по привлечению инвесторов. Поддержкой для регионального бюджета также стала федеральная программа реструктуризации бюджетных кредитов регионов, увеличатся и объемы финансовой помощи из федерального бюджета.