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Губернатор края: долговая нагрузка бюджета Ставрополья снизится на 5% к концу 2018 года
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Губернатор края: долговая нагрузка бюджета Ставрополья снизится на 5% к концу 2018 года 

ТАСС 59 минут назад
СТАВРОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Долговая нагрузка бюджета Ставропольского края снизится на 5% по итогам 2018 года. Такой прогноз озвучил в четверг губернатор Владимир Владимиров во время «прямой линии» с жителями края.
"Мы имеем долговую нагрузку 56% (соотношение государственного долга к собственным доходам региона — прим. ТАСС), к концу этого года мы предполагаем, что сократится до 51%", — сказал он.
В 2018 году Ставропольский край впервые принял бездефицитный бюджет, профицит составляет 3,2 млрд рублей. Эти средства будут направлены на погашение государственного долга, который составляет в регионе порядка 37 млрд рублей. «В 2019 году не 3,2 млрд рублей, поменьше мы направим на погашение госдолга, но думаю, 2,2 млрд рублей сможем направить», — отметил Владимиров.
Как сообщалось, для обеспечения бюджетного профицита региону удалось увеличить собственные доходы — отменили ряд неэффективных налоговых льгот, ведется работа по привлечению инвесторов. Поддержкой для регионального бюджета также стала федеральная программа реструктуризации бюджетных кредитов регионов, увеличатся и объемы финансовой помощи из федерального бюджета.
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