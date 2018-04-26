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Чистый долг «Газпрома» по МСФО в 2017 г вырос на 24%
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Чистый долг «Газпрома» по МСФО в 2017 г вырос на 24% 

Прайм 48 минут назад
Чистый долг "Газпрома" в 2017 году вырос на 24% и по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 2,398 триллиона рублей, говорится в отчете компании по МСФО.
"Чистая сумма долга … увеличилась на 464,616 миллиарда рублей, или на 24%, с 1,933 триллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2016 года до 2,398 триллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2017 года. Рост данного показателя связан с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов", — говорится в сообщении.
Чистая сумма долга определяется как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть обязательств по долгосрочным кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также денежных средств и их эквивалентов с ограничением к использованию в соответствии с условиями некоторых займов и других договорных обязательств, уточняет компания.
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