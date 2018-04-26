«Домашние деньги» допустили технический дефолт

Микрофинансовая компания «Домашние деньги» допустила технический дефолт, говорится в сообщении компании.

«С учетом того, что более 700 млн рублей из общего объема компания оценивает как спекулятивные инвестиции, совершенные в рамках первого квартала 2018 года при котировках бумаг 30-50% от номинала (доходность спекулятивных инвестиций к оферте даже выше ограниченных ЦБ РФ ставок для займов до зарплаты), ООО «Домашние деньги» приняло решение не исполнять обязательство по оферте облигационного займа. Выкуп облигаций по номиналу в такой ситуации организация считает несправедливым по отношению к другим инвесторам компании», — говорится в сообщении компании.

Накануне пресс-служба «Домашних денег» сообщила, что 24 апреля 2018 года состоялась выплата купонного дохода по двум выпускам биржевых облигаций.

«Объем предъявленных к выкупу биржевых облигаций серии БО-001Р-01 на утро 24 апреля составлял 670,5 млн рублей. На утро 25 апреля компании были дополнительно поданы заявки на сумму 470 млн рублей. Общая сумма денежных требований, поданных в период сбора заявок, составила 1,140 млрд рублей. С учетом того, что более 700 млн рублей из общего объема компания оценивает как спекулятивные инвестиции, совершенные в рамках первого квартала 2018 года при котировках бумаг 30-50% от номинала (доходность спекулятивных инвестиций к оферте даже выше ограниченных ЦБ РФ ставок для займов до зарплаты), ООО «Домашние деньги» приняло решение не исполнять обязательство по оферте облигационного займа. Выкуп облигаций по номиналу в такой ситуации организация считает несправедливым по отношению к другим инвесторам компании», — отметили в компании.

Там подчеркнули, что «в настоящее время компания „Домашние деньги“ начинает работать с KPMG для корректировки стратегии развития бизнеса, реструктуризации обязательств и привлечению инвестора».

Отмечалось, что с 2012 года компания «Домашние деньги» выплатила владельцам облигаций 1,8 млрд рублей купонного дохода.

В компании подчеркнули, что Компания «Домашние деньги» первой среди микрофинансовых организаций вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций в объеме 1 млрд рублей. На текущий момент в обращении находятся два выпуска облигаций на общую сумму 2,25 млрд рублей.