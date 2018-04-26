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Литовская Orlen Lietuva увеличила импорт нефти через терминал в Бутинге на 10,4%
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Литовская Orlen Lietuva увеличила импорт нефти через терминал в Бутинге на 10,4% 

Rambler News Service 34 минуты назад
Литовская компания по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva в I квартале года увеличила отгрузку нефти через контролируемый ею нефтетерминал в Бутинге на 10,4% в годовом выражении — до 2,42 млн тонн нефти, пишет «Нефть и Капитал» со ссылкой на дирекцию Клайпедского порта.
В марте через Бутинге было перевалено 683,9 тыс. тонн нефти, что на 18,5% превысило показатель марта прошлого года, но на 30,8% меньше, чем в феврале 2018 года.
В 2017 году Бутингский нефтетерминал перевалил 9,8 млн тонн нефти, что на 5,4% больше по сравнению с 2016 годом. Через терминал в Бутинге Orlen Lietuva с середины 2006 года импортирует нефть только для своих нужд.
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