«Лукойл» погасил выпуск облигаций на $1,5 млрд

"Лукойл" погасил выпуск облигаций на сумму 1,5 миллиарда долларов США, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

"ПАО «Лукойл» успешно погасило выпуск облигаций на сумму 1,5 миллиарда долларов США по правилу 144А/Положению S", — сообщает компания.

Облигации были выпущены в 2013 году на срок 5 лет со ставкой купона в размере 3,416% годовых. Сумма основного долга составила 1,5 миллиарда долларов США, сумма купонных выплат — 25,62 миллиона долларов США, отмечает компания.