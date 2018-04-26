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«Лукойл» погасил выпуск облигаций на $1,5 млрд
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«Лукойл» погасил выпуск облигаций на $1,5 млрд 

Прайм 40 минут назад
"Лукойл" погасил выпуск облигаций на сумму 1,5 миллиарда долларов США, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.
"ПАО «Лукойл» успешно погасило выпуск облигаций на сумму 1,5 миллиарда долларов США по правилу 144А/Положению S", — сообщает компания.
Облигации были выпущены в 2013 году на срок 5 лет со ставкой купона в размере 3,416% годовых. Сумма основного долга составила 1,5 миллиарда долларов США, сумма купонных выплат — 25,62 миллиона долларов США, отмечает компания.
"Лукойл" — вертикально интегрированная нефтегазовая компания, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Около 88% запасов и 86% добычи углеводородов приходится на РФ, при этом основная деятельность сосредоточена на территории четырех федеральных округов — Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Южного.
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