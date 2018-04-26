«АвтоВАЗ» останется «королем российского рынка»

"АвтоВАЗ" сообщил о чистой прибыли в первом квартале 2018 года в размере 609 миллионов рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выручка при этом выросла на 40,8% — до 64,756 миллиарда рублей. В прошлом году компания в этот отчетный период показала убытки в 2,809 миллиарда рублей.

Чистый убыток «АвтоВАЗа» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом квартале сократился в 31,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 128 миллионов рублей. Валовая прибыль компании — 4,567 миллиарда рублей. Это в 8,8 раза больше, чем в первом квартале 2017 года.

Чили. В отчете компании сказано, что «АвтоВАЗ» нарастил экспорт в первом квартале 2018 года на 25,1% в годовом выражении. Показатель составил 7,861 тысячи автомобилей. Новые дилерские центры открыты в Республике Беларусь , запущена крупно-узловая сборка новых моделей Lada Vesta SW и SW Cross в Казахстане . В планах компании — запуск продаж Lada в Тунисе

"В своей экспортной программе группа активно использует эффективные меры государственной поддержки", — подчеркнули представители «АвтоВАЗ».

По мнению экспертов, опрошенных агентством «Прайм», «АвтоВАЗ» имеет все шансы закрепиться на рынках Южной Америки, Азии и Северной Африки и успешно бороться там с конкурентами. Из Европы российскому автопроизводителю придется уйти из-за низкой экономической эффективности при нынешних объемах продаж и новых экологических стандартов. В России же самый известный отечественный бренд сохранит свои позиции и даже способен улучшить их, при условии своевременного обновления модельного ряда.

"АвтоВАЗ" оказался в нужное время в нужном месте

Известный автоэксперт и заместитель главного редактора "За рулем" Игорь Моржаретто оценил перспективы российского концерна на внутреннем рынке, как «очень неплохие». По его словам, несмотря на то, что 70% акций принадлежит иностранцам, «АвтоВАЗ» — по-прежнему самый интересный и лучший отечественный производитель.

"Это «АвтоВАЗ», у него есть реноме в стране, у него есть новые модели, которые очень хорошо продаются, у него есть старые модели, которые стоят дешево. На сегодняшний день он номер один на рынке и это страшно радует. Они действительно в этой ситуации оказались в нужное время в нужном месте", — считает Моржаретто.

По мнению эксперта, люди, которые относятся к продукции «АвтоВАЗ», как к чему-то не очень качественному, «живут в плену стереотипов». Судя по росту продаж, стереотип давно остался в прошлом. Глядя на долю рынка, которая занята на сегодняшний день, у «АвтоВАЗ» — все хорошо. И покупатели отдают предпочтение отечественным автомобилям не из-за низкой цены. Та же самая Vesta стоит сравнимо с «корейцами», с которыми она конкурирует.

"Я ездил буквально на днях на Lada Vesta SW и получил от этого большое удовольствие. Очень красивая машина, хорошо сделана и хорошо ездит", — признался Моржаретто.

Он подчеркнул, что на внутреннем рынке «они будут королями» довольно долго, во всяком случае, если продолжится обновление модельного ряда.

"У них все будет хорошо, и это будет приятно", — сказал Моржаретто.

При этом перспективы «АвтоВАЗ» на внешнем рынке, по мнению автомобильного эксперта, являются спорным вопросом.

Борьба за рынки Европы — экономически не выгодна

По мнению президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» РОАД Олега Мосеева, «АвтоВАЗ» вынужден будет покинуть европейский рынок из-за новых экологических стандартов «Евро-5» и «Евро-6». Кроме того, несмотря на реализацию около двух тысяч автомобилей в Германии и открытие там точек продаж, борьба при таких объемах просто неэффективна с экономической точки зрения.

Мосеев подчеркнул, что на международной арене «АвтоВАЗ» имеет шансы закрепиться как раз на таких рынках, как Тунис и другие подобные страны.

"Это — их целевые рынки, и там есть все шансы бороться. Южная Америка, Азия, Север Африки. Там и бренд знают, в принципе", — пояснил эксперт.

По его словам, российские полноприводные модели не этих рынках присутствуют и никогда не прекращали продаваться.

В России же «АвтоВАЗ» будет укреплять свои позиции, считает Мосеев. Модельный ряд концерна меняется, все новые модели пользуются спросом у покупателей, поэтому с ростом продаж новых машин экономическая ситуация на предприятии будет выправляться.

"АвтоВАЗ" — крупнейший производитель автомобилей в России. В марте 2018 года его продажи на отечественном рынке увеличились на 22,3% в годовом выражении и составили 30,7 тысячи машин.