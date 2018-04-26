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Зарегистрировано увеличение уставного капитала Генбанка после его уменьшения до рубля
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Зарегистрировано увеличение уставного капитала Генбанка после его уменьшения до рубля 

Банки.ру 23 минуты назад
Уставный капитал ведущего деятельность в Крыму Генбанка увеличен на 10 млн рублей и в настоящий момент составляет 10 млн и 1 рубль. Соответствующие изменения на днях зафиксированы в ЕГРЮЛ.
На сайте ЦБ пока указан прежний размер уставного капитала банка — 1 рубль (по состоянию на 28 февраля 2018 года; само уменьшение уставного капитала имело место 20 февраля).
По данным на сайте Генбанка, размещение дополнительного выпуска акций номинальным объемом 10 млн рублей состоялось в конце марта. По его итогам почти единоличным владельцем Генбанка (99,99999% акций) стал Собинбанк. Согласно отчету Генбанка об итогах допэмиссии, акции размещались по номинальной стоимости.
Банк России в августе прошлого года ввел временную администрацию в Генбанк для повышения его финансовой устойчивости, а в декабре утвердил Собинбанк инвестором для Генбанка.
Новость
Как писали СМИ, в конце 2016 года Генбанк направил письмо в Минэкономразвития, попросив 2—5 млрд рублей из бюджета. Кредитная организация просила пополнить капитал по той же схеме, что используют в госпрограмме докапитализации. Спустя полгода после этого обращения просьба не была одобрена, несмотря на критически низкий уровень норматива основного капитала Генбанка: вопрос о выделении средств второму по величине банку в Крыму завис на согласовании в ЦБ, писал 10 июля 2017-го «Коммерсант».
Газета «Ведомости» 21 июля сообщала, что Генбанк попросил правительство выделить ему вдвое больше денег на пополнение капитала — до 10 млрд рублей, чтобы активнее развивать кредитование в регионе.
В мае 2016 года Генбанк уже получил госпомощь на 1,3 млрд рублей по программе докапитализации банков через ОФЗ, напоминало издание.
По данным финансового рейтинга Банки.ру, на 1 апреля 2018 года у Генбанка был отрицательный капитал в размере порядка 6,586 млрд рублей.
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