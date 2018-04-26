PepsiCo снизит темп роста выручки в России на 5% из-за роста курса доллара, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»

PepsiCo отчиталась за 1-й квартал 2018-го прибылью в $0,94 на акцию, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Совокупная выручка компании выросла на 4,3%, до $12,56 млрд Также ей удалось снизить до 1% темпы падения доходов от крупнейшего подразделения прохладительных напитков в Северной Америке. Мы связываем это с успешным запуском производства новых продуктов вроде Bubly, которые удовлетворяют спрос на более полезные напитки без красителей и подсластителей.

Запуск новых продуктов и борьба за сохранение доли на рынке негативно сказывается на операционной марже, которая в целом по компании снизилась с 15,4% до 14,4%. PepsiCo принимает меры по повышению эффективности производства, что будет компенсировать растущие расходы на маркетинг. В этой связи мы прогнозируем сохранение операционной маржи на уровне 15% по итогам года.

Доходы других подразделений компании поднялись благодаря хорошему спросу на такие товары, как Lays и Cheetos. Самыми высокими темпами роста отметились Европа (в том числе Россия ) и Африка к югу от Сахары. Выручка в этом географическом сегменте увеличилась на 15%, до $1,67 млрд По нашим оценкам, на долю в России пришлось порядка $80 млн выручки. Рубль в 1-м квартале в основном укреплялся, как и другие валюты региона, что положительно сказалось на долларовых доходах компании. Во 2-м квартале динамика валютных курсов изменилась, так что мы прогнозируем в этом регионе более скромные темпы роста выручки, в пределах 10%.

Мы положительно оцениваем отчет PepsiCo и прогнозируем увеличение выручки до 3% в этом году, однако компании необходимо добиться большего успеха в управлении издержками в условиях усиливающейся конкуренции.