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«Новатэк» продлил лицензию на Утреннее месторождение в ЯНАО до 2120 г
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«Новатэк» продлил лицензию на Утреннее месторождение в ЯНАО до 2120 г 

Прайм 2 часа назад
"Новатэк" продлил лицензию на Утреннее (Салмановское) месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 2120 года, сообщил заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Джетвей.
Ранее лицензия на Утреннее месторождение действовала до 2031 года.
"Мы расширили границы Утреннего месторождения и продлили лицензию до 2120 года", — сказал Джетвей. «В первом квартале мы получили разрешение Роснедр по расширению границ участка, что увеличит запасы газа на около 6%», — отметил он.
В феврале «Новатэк» заплатил 167 миллионов рублей за расширение границ Утреннего месторождения, которое является основной ресурсной базой для проекта «Арктик СПГ-2». В октябре финансовый директор «Новатэка» Марк Джетвей говорил, что «Новатэк» прирастил запасы Утреннего месторождения на 320 миллиардов кубометров газа и 33 миллиона тонн жидких углеводородов.
Таким образом, по состоянию на конец октября 2017 года запасы Утреннего месторождения по категории ABC1+C2 составили около 1,6 триллиона кубометров природного газа и 65 миллионов тонн жидких углеводородов.
"Арктик СПГ-2" — второй проект «Новатэка», связанный с производством сжиженного природного газа, после «Ямала СПГ». Завод будет состоять из трех технологических линий мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 год с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.
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