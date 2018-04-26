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Чистый убыток «Мечела» по РСБУ в I квартале упал в 1,7 раза
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Чистый убыток «Мечела» по РСБУ в I квартале упал в 1,7 раза 

Прайм 39 минут назад
Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в первом квартале упал в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,1 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период увеличилась в 2,2 раза, до уровня в 2 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла в 2,1 раза, составив 2 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 1,6 миллиарда рублей, увеличившись в 2,8 раза.
Капитал и резервы компании снизились на 22,6%, до уровня в 17,6 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства выросли на 2,6%, до 239,7 миллиарда рублей, краткосрочные — сократились на 0,9%, до 24,524 миллиарда рублей.
"Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят более 20 промышленных предприятий — производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
Ранее в компании заявляли, что отчетность «Мечела» по РСБУ не является консолидированной и не отражает результат деятельности всей группы. Чистая прибыль «Мечела» по МСФО в 2017 году выросла в 1,6 раза и составила 11,6 миллиарда рублей.
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