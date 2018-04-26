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ЦБ разместил в марте в «Рост банке» и «Трасте» депозиты на сумму свыше 1 трлн руб
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ЦБ разместил в марте в «Рост банке» и «Трасте» депозиты на сумму свыше 1 трлн руб 

Прайм 47 минут назад
ЦБ РФ в марте разместил в санируемых им "Рост банке" и «Трасте» депозиты на сумму 1,152 триллиона рублей, следует из отчетности кредитных организаций на сайте регулятора.
В «Рост банке» были размещены депозиты на срок от 181 дня до 1 года на сумму 779,7 миллиарда рублей, в банке «Траст» — на 372 миллиарда рублей на тот же срок. При этом в «Рост банке» привлеченные межбанковские кредиты сократились на 784,85 миллиарда рублей, а в «Трасте» — на 314,8 миллиарда рублей.
Вместе с тем, согласно отчетности банков, Бинбанк в марте сократил размещенные межбанковские кредиты на сумму 580,3 миллиарда рублей, а банк «ФК Открытие» — на 243,8 миллиарда рублей. При этом ЦБ изъял из Бинбанка депозиты на сумму 290 миллиардов рублей, а из банка «ФК Открытие» — на сумму 273 миллиарда рублей.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий пояснил РИА Новости, что фактически ЦБ заместил своими средствами выбывшие средства банков, которые ранее были для «Рост банка» и «Траста» материнскими.
ЦБ в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию ФКБС три крупных российских банка — «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. В середине марта ЦБ утвердил план своего участия в финансовом оздоровлении «Рост банка» и «Траста» и тем самым вывел эти банки из периметра Бинбанка и «ФК Открытие» соответственно.
В начале апреля зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что на базе «Траста» будет создан банк плохих и непрофильных активов, который будет работать как фонд прямых инвестиций. По его словам, к «Трасту» будут присоединяться активы банка «Рост», активы Автовазбанка и часть активов после разделения баланса Промсвязьбанка.
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