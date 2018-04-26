Совет директоров «Сибура» переизбрал Михельсона своим председателем 

Совет директоров «Сибура» переизбрал своим председателем главу «Новатэка» Леонида Михельсона, говорится в сообщении компании.
«Избрать Михельсона Леонида Викторовича председателем совета директоров публичного акционерного общества «Сибур Холдинг»», — говорится в сообщении.
Заместителем председателя совета директоров избран глава «Газпром нефти» Александр Дюков.
Михельсон занимает должность председателя совета директоров компании с 2011 года.
В совет директоров «Сибура» входят 12 членов: председатель правления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, член совета директоров «Новатэка» Геннадий Тимченко, президент компании «Ладога менеджмент» Кирилл Шамалов, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, заместитель председателя правления «Сибур Холдинга» Владимир Разумов, исполнительный вице-президент Фонда Шелкового пути Ван Дань, вице-президент и руководитель химического дивизиона Sinopec Чан Чжэньюн, а также четыре независимых директора — Сергей Васнецов, Андрей Верников, Алексей Комиссаров и Питер Ллойд О’Брайен.
Согласно данным «Сибура», 48,5% акций компании принадлежат Леониду Михельсону, 17% — Геннадию Тимченко, действующему и бывшему менеджменту «Сибура» — 10,6%, Sinopec — 10%, Фонду Шелкового пути — 10%, Кириллу Шамалову — 3,9%.