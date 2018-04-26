Ещё
Чистая прибыль UPS за I квартал выросла на 15,3%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль UPS за I квартал выросла на 15,3% 

Прайм 22 минуты назад
Чистая прибыль американской компании по доставке почтовых отправлений United Parcel Service Inc. (UPS) по итогам первого квартала 2018 года увеличилась на 15,3% — до 1,345 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию по итогам отчетного периода составила 1,55 доллара против 1,33 доллара в январе-марте 2017 года. Выручка компании составила 17,113 миллиарда долларов, что на 10,3% выше аналогичного показателя прошлого года.
"Реализация наших глобальных стратегий и инвестиций поспособствовала двузначному росту выручки и прибыли", — приводятся в релизе слова главы компании Дэвида Эбни (David Abney).
По итогам 2018 года компания по-прежнему ожидает прибыль на акцию в диапазоне 7,03 — 7,37 доллара.
Компания United Parcel Service образована в 1907 году. Основной сферой деятельности является срочная доставка посылок и документов в глобальном масштабе. Штаб-квартира компании находится в Атланте, штат Джорджия.
Прайм: последние новости
Австрийский OeKB рассматривает участие в финансировании "Северного потока-2" Евро дорожает по отношению к доллару накануне заседания ЕЦБ Международные резервы РФ за неделю увеличились на $1,4 млрд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом225
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол142
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…429
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Макаревич снова оскорбил россиян986
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение