Чистый убыток гостиничного оператора Residor в I квартале сократился на 34%

МОСКВА , 26 апр — РИА Недвижимость. Чистый убыток гостиничного оператора Residor по итогам первого квартала 2018 года составил 5 миллионов евро против убытка в 7,6 миллиона евро за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах на сайте компании.

Таким образом, убыток сократился на 34%. Выручка упала на 7% — до 206 миллионов евро, EBITDA выросла на 144% — до 6 миллионов евро, говорится в сообщении.

Компания объясняет эти показатели укреплением евро, выходом компании из восьми договоров аренды в конце 2017 года и пасхальным временем.