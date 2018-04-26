Чистый убыток гостиничного оператора Residor в I квартале сократился на 34% 

МОСКВА, 26 апр — РИА Недвижимость. Чистый убыток гостиничного оператора Residor по итогам первого квартала 2018 года составил 5 миллионов евро против убытка в 7,6 миллиона евро за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах на сайте компании.
Таким образом, убыток сократился на 34%. Выручка упала на 7% — до 206 миллионов евро, EBITDA выросла на 144% — до 6 миллионов евро, говорится в сообщении.
Компания объясняет эти показатели укреплением евро, выходом компании из восьми договоров аренды в конце 2017 года и пасхальным временем.
Rezidor Hotel Group управляет отелями Radisson Blu, Park Inn by Radisson, Radisson RED и Radisson Collection. Портфолио компании включает 374 отеля с почти 82,5 тысячами номеров под управлением и 104 отеля на 23,7 тысячи номеров в процессе строительства в 78 странах Европы, Ближнего востока и Африки.