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6 млрд рублей на культуру выделит правительство Самарской области до 2020 года
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6 млрд рублей на культуру выделит правительство Самарской области до 2020 года 

ТРК Губерния 29 минут назад
Фото: ТРК Губерния
5,9 млрд рублей получат учреждения культуры Самарской области, сообщает правительство региона. Деньги выделят по программе «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 г.». Из них чуть более 2 млрд — средства областного бюджета, 3,8 млрд — федерального. 454,9 млн рублей пойдет на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств в г. Чапаевск. 1,5 млрд рублей — на «формирование книжных фондов» в районных библиотеках; на подключение их к интернету и оцифровке книг — 687,8 млн рублей. На поддержку муниципальных учреждений культуры в селе израсходуют 2,1 млрд, на поддержку их сотрудников — чуть более 1 млрд
Фото: pixabay.com
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