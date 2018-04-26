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Ирак заключил контракты для повышения нефтедобычи
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Ирак заключил контракты для повышения нефтедобычи 

Вести Экономика 33 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 26 апреля — «Вести. Экономика». Государственная нефтяная компания Ирака Basra Oil Co. (BOC) подписала два контракта на $118 млн для повышения добычи на нефтяном месторождении Majnoon (Меджнун), одном из крупнейших в стране.
Контракты были заключены с Anton Oilfield Services Group (Китай) и Kangan Petro Refining (США).
По словам главы Basra Исана Абд аль-Джаббара (Ihsan Abd Al-Jabbar), компании будут заниматься консультированием по разработке месторождения. Контракты также подразумевают привлечение специальной компьютерной программы для администрирования месторождения.
Присутствовавший при подписании контрактов министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби подтвердил намерение увеличить добычу нефти с месторождения. В начале февраля министр сообщал, что текущая добыча на месторождении составляет 240 тыс. баррелей в сутки
Аль-Лаиби подчеркнул, что в целом дальнейшей разработкой месторождения будет заниматься национальная Basra Oil Company «после того, как BP вышла из операций», цитирует «Прайм».
В начале февраля аль-Лаиби заявил, что Ирак планирует за три года увеличить добычу на месторождении Majnoon (Меджнун) в 1,8 раза, — до 450 тыс. баррелей в день. В конце ноября министр также сообщал, что Американская Chevron, французская Total и китайская Petrochina могут принять участие в проекте разработки иракского месторождения.
В начале апреля власти Ирака утвердили план по наращиванию нефтедобывающих мощностей в стране до 6,5 млн баррелей в сутки (б/с) к 2022 г. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби говорил в январе, что добывающие мощности составляют порядка 5 млн б/с.
Ирак — второй по величине производитель нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии и третий по объемам крупнейший поставщик нефти в Китай после России и Саудовской Аравии, сообщали ранее «Вести. Экономика».
ОПЕК и группа производителей, не входящих в картель, включая Россию, 30 ноября договорились продлить соглашение о снижении добычи до конца 2018 г. Участники сделки стремятся сократить коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР до среднего пятилетнего уровня и поддержать цены.
Согласно данным вторичных источников, которые приводятся в ежемесячном отчете ОПЕК, Ирак в феврале добывал 4,425 млн б/с — на 25,5 тыс. б/с меньше, чем в январе. Объем добычи соответствует договоренностям ОПЕК+.
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