«Сибур» планирует разместить облигации на 25 млрд рублей

«Сибур» планирует разместить биржевые облигации серий БО-01, БО-02 и БО-03 на общую сумму в 25 млрд рублей, следует из материалов компании.

Выпуск облигаций серии БО-01 включает 5 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая со сроком обращения десять лет.

Выпуск облигаций серии БО-02 включает 10 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая со сроком обращения десять лет.

Выпуск облигаций серии БО-03 включает 10 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая со сроком обращения десять лет.

Бумаги будут размещены по открытой подписке.

В октябре 2017 года «Сибур» разместил еврооблигации на $500 млн долларов со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 4,125% годовых. Компания также провела частичный выкуп предыдущего выпуска еврооблигаций на $1 млрд в размере $557 млн