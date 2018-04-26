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«Сибур» планирует разместить облигации на 25 млрд рублей
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«Сибур» планирует разместить облигации на 25 млрд рублей 

Rambler News Service 46 минут назад
«Сибур» планирует разместить биржевые облигации серий БО-01, БО-02 и БО-03 на общую сумму в 25 млрд рублей, следует из материалов компании.
Выпуск облигаций серии БО-01 включает 5 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая со сроком обращения десять лет.
Выпуск облигаций серии БО-02 включает 10 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая со сроком обращения десять лет.
Выпуск облигаций серии БО-03 включает 10 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая со сроком обращения десять лет.
Бумаги будут размещены по открытой подписке.
В октябре 2017 года «Сибур» разместил еврооблигации на $500 млн долларов со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 4,125% годовых. Компания также провела частичный выкуп предыдущего выпуска еврооблигаций на $1 млрд в размере $557 млн
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