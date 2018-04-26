Задолженность ЖКХ московского региона выросла почти на 1 млрд рублей

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Задолженность предприятия ЖКХ Москвы и Московской области перед ПАО «Мосэнергосбыт» выросла почти на 1 млрд руб. по итогам первого квартала 2018 года и составила 4,7 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"Суммарная просроченная задолженность предприятий ЖКХ московского региона за потребленную электроэнергию перед ПАО «Мосэнергосбыт» в I квартале 2018 года выросла на 936,4 млн рублей и достигла 4, 693 млрд рублей. При этом в Подмосковье прирост долгов составил 846,8 млн рублей (сумма задолженности 4,1 млрд рублей), в Москве — 89,6 млн рублей (635,9 млн рублей). 2,1 млрд рублей составляют долги управляющих компаний, 2,6 млрд рублей — ресурсоснабжающих организаций", — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, лидером по наибольшим объемам просроченной задолженности среди подмосковных предприятий ЖКХ, как и по итогам 2017 года, остается Сергиево-Посадский район с долгом 394,3 млн рублей, вторую и третью строчки занимают Одинцовский район (391 млн рублей) и городской округ Ликино-Дулево (268,2 млн рублей). Также в первую пятерку рейтинга Подмосковья вошли Пушкинский район с долгом 218 млн рублей и городской округ Подольск — 211,6 млн рублей. Наибольшие темпы по снижению задолженности продемонстрировали городские округа Красноармейск, Орехово-Зуево и Клинский район.

Основную массу задолженности предприятий ЖКХ Москвы составляют долги управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК). «Прирастив долги перед „Мосэнергосбыт“ за январь-март 2018 года на 77,4 млн рублей, по состоянию на 1 апреля 2018 года потребители данной категории задолжали за потребленную электроэнергию 511,9 млн рублей», — поясняется в сообщении.

Как показывают результаты ежеквартального рейтинга административных округов Москвы, имеющих наибольшую просроченную задолженность со стороны управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК за электроэнергию по итогам I квартала 2018 года, на первое место вернулись Троицкий и Новомосковский административные округа (в связи с особенностями административно-территориального деления Москвы задолженность рассчитывалась суммарно по двум округам) с задолженностью 92,6 млн рублей. На второе место поднялся Западный административный округ с долгом 70,4 млн рублей, на третье — Северный (68,8 млн рублей). Замыкает первую пятерку в Москве Восточный округ, добавили в пресс-службе.