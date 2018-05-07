Раскрыты итоги первого санкционного месяца «Русала»

"Русал" за первый месяц санкций потерял около 96 миллиардов рублей капитализации, свидетельствуют данные торгов.

"Любая бумага, когда находится под давлением, даже не под таким беспрецедентным, как у "Русала" — это всегда негатив. А здесь ситуация прямо направлена против компании "Русал", и ее акции находятся под давлением", — прокомментировал РИА Новости аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

На закрытие торгов 5 апреля бумаги компании стоили 34,41 рубля, а сессию 4 мая, в пятницу, они закрыли на отметке 28,09 рубля (-18,4% за месяц). Общая капитализация компании при этом за месяц снизилась с 522,8 миллиарда рублей до 426,8 миллиарда. На историческом минимуме 9 апреля капитализация равнялась 228,5 миллиарда рублей (при цене 15,04 рубля).

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Однако позднее эти сроки были частично продлены, и теперь из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках американских санкций разрешено выходить до 6 июня, на завершение контрактов с "Русалом" дается время до 23 октября. По остальным компаниям сроки остались прежними.

Зависимость от переменных

Директор аналитического департамента "Golden Hills — КапиталЪ АМ" Михаил Крылов уверен, что ситуация вокруг "Русала" зависит от многих переменных, и на сегодня можно сказать с уверенностью только одно: по многим факторам, включая готовность самых влиятельных сил прийти на помощь и собственную мощь и рычаги воздействия, эта компания не "Трансаэро" , и от неё самой, от воли En+, зависит намного больше, чем от других в этой непростой ситуации.

"Хотя есть сигналы о том, что как раз котировки "Русала", вероятно, способны двигаться, может, и более динамично, чем мы можем ожидать, хаос не грозит ни "Русалу" в отдельности, ни всей отрасли в целом, для которой при повышении мирового спроса могут открыться дополнительные возможности, а при каком-то драматическом сжатии сектора из-за внешнего фона прагматичным решением может на каком-то этапе представиться даже временная и частичная поддержка государства", — сказал РИА Новости эксперт.

При этом он отметил, что оценка кредитного качества зависит от многих факторов, включая и внешние, и те, что из плоскости общественной дипломатии. По его словам, у многих трейдеров есть ощущение, что всё будет непросто в алюминиевой отрасли, особенно если смотреть на то, что в США переработка металла выходит в число отраслей, лидирующих по темпам роста занятости, и там это процесс "планетарного масштаба", не зависящий от российского алюминия или от поставок из какой-то одной страны.

По мнению Дроздова из "Финама", давление на бумаги "Русала" в той или иной степени может продолжиться, хотя сейчас и есть некоторые послабления. Он отмечает, что на рынок поступает противоречивая информация о том, достаточно ли будет для снижения давления на компанию того, что основной акционер изменит свою долю в компании.

Эксперт сомневается, что какие-то "китайские варианты" смогут оказать особое позитивное влияние, как на зарубежную долю бумаг компании, так и на продажу ее продукции на мировом рынке. "Продажа продукции на данном этапе через посредников, это потеря определенной прибыли. Придется продавать с определенным дисконтом. Может быть в долгосрочной перспективе, когда вся эта "пыль уляжется", появится что-то позитивное", — добавляет он.