«Ъ»: Дерипаска может отказаться от контроля над «Русалом»

Как пишет газета, бизнесмен начал переговоры с партнерами по "Русалу" о расторжении акционерного соглашения.

Ранее стало известно, что Дерипаска решил снизить долю в холдинге En+ , который владеет 40% "Русала", ниже 50%. Кроме того, бизнесмен согласился с предложением председателя компании лордом Грегом Баркером покинуть совет директоров и поддержать назначение нескольких новых директоров, которые получат большинство в совете.

минфине США , комментируя решение Дерипаски, заявили, что сокращение доли в En+ не обязательно приведет к исключению этой компании из санкционного списка. В ведомстве напомнили свои предыдущие разъяснения о том, что компанию "Русал" могут исключить из списка только через "лишение Олегом Дерипаской контроля над "Русалом" и отказом от него".

Санкции против российского бизнеса

США в начале апреля ввели новые санкции против России , внеся в так называемый черный список (SDN-лист) несколько крупных российских предпринимателей и подконтрольные им компании. Среди прочих под ограничения попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ" , "Базовый элемент" и "Русал".

Включение в список ведет за собой заморозку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, в том числе операции с долговыми и долевыми инструментами.