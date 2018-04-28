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Дерипаска может отказаться от контроля над «Русалом»
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«Ъ»: Дерипаска может отказаться от контроля над «Русалом» 

РИА Новости
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Олег Дерипаска может отказаться от контроля над "Русалом" из-за санкций США, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Как пишет газета, бизнесмен начал переговоры с партнерами по "Русалу" о расторжении акционерного соглашения.
Ранее стало известно, что Дерипаска решил снизить долю в холдинге En+, который владеет 40% "Русала", ниже 50%. Кроме того, бизнесмен согласился с предложением председателя компании лордом Грегом Баркером покинуть совет директоров и поддержать назначение нескольких новых директоров, которые получат большинство в совете.
В минфине США, комментируя решение Дерипаски, заявили, что сокращение доли в En+ не обязательно приведет к исключению этой компании из санкционного списка. В ведомстве напомнили свои предыдущие разъяснения о том, что компанию "Русал" могут исключить из списка только через "лишение Олегом Дерипаской контроля над "Русалом" и отказом от него".
Санкции против российского бизнеса
США в начале апреля ввели новые санкции против России, внеся в так называемый черный список (SDN-лист) несколько крупных российских предпринимателей и подконтрольные им компании. Среди прочих под ограничения попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".
Включение в список ведет за собой заморозку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, в том числе операции с долговыми и долевыми инструментами.
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