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Выдача новых кредитных карт в Удмуртии выросла в I квартале на 79%
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Выдача новых кредитных карт в Удмуртии выросла в I квартале на 79% 

Rambler News Service 1 час назад
По итогам первого квартала 2018 года банки Удмуртии выдали жителям региона 21,5 тыс. новых кредитных карт, что на 78,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Udm-Info со ссылкой на НБКИ.
По количеству выданных кредитных карт Удмуртия занимает 29 место среди регионов России. В лидерах — Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.
Всего в январе-марте 2018 года банки в России выдали больше 2 млн новых кредитных карт, что на 64,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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