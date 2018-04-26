Выдача новых кредитных карт в Удмуртии выросла в I квартале на 79%

По итогам первого квартала 2018 года банки Удмуртии выдали жителям региона 21,5 тыс. новых кредитных карт, что на 78,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Udm-Info со ссылкой на НБКИ.

Всего в январе-марте 2018 года банки в России выдали больше 2 млн новых кредитных карт, что на 64,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.