«Новатэк» планирует увеличить добычу газа в 2018 году на 2,5% — до 65 млрд кубометров

«Новатэк» планирует добыть в 2018 году 65 млрд кубометров газа, заявил в ходе телефонной конференции компании финансовый директор «Новатэка» Марк Джетвей

«В 2018 году мы планируем добыть 65 млрд кубометров газа, что соответствует уровню 2017 года», — отметил он.

Как ранее сообщало RNS, добыча газа «Новатэка» в 2017 году снизилась по сравнению с 2016 годом на 6,3% и составила 63,39 млрд кубометров.

Таким образом, добыча газа в 2018 году может вырасти на 2,5%.

В первом квартале 2018 года «Новатэк» [увеличил] (https://rns.online/energy/Novatek-uvelichil-dobichu-gaza-v-I-kvartale-na-22—do-165-mlrd-kubometrov-2018-04-10/) добычу газа на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 16,51 млрд кубометров.