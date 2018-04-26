Ещё
«Новатэк» планирует увеличить добычу газа в 2018 году на 2,5% — до 65 млрд кубометров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Новатэк» планирует увеличить добычу газа в 2018 году на 2,5% — до 65 млрд кубометров 

Rambler News Service 33 минуты назад
«Новатэк» планирует добыть в 2018 году 65 млрд кубометров газа, заявил в ходе телефонной конференции компании финансовый директор «Новатэка» Марк Джетвей.
«В 2018 году мы планируем добыть 65 млрд кубометров газа, что соответствует уровню 2017 года», — отметил он.
Как ранее сообщало RNS, добыча газа «Новатэка» в 2017 году снизилась по сравнению с 2016 годом на 6,3% и составила 63,39 млрд кубометров.
Таким образом, добыча газа в 2018 году может вырасти на 2,5%.
В первом квартале 2018 года «Новатэк» [увеличил] (https://rns.online/energy/Novatek-uvelichil-dobichu-gaza-v-I-kvartale-na-22—do-165-mlrd-kubometrov-2018-04-10/) добычу газа на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 16,51 млрд кубометров.
Rambler News Service: последние новости
Австрийское агентство OeKB рассматривает участие в финансировании «Северного потока — 2» Бинбанк ожидает получить прибыль по МСФО за 2018 год Росстандарт подготовит «чёрный список» производителей некачественной продукции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом166
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…383
Умерла звезда сериала «Сваты»59
Макаревич снова оскорбил россиян879
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море294
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение