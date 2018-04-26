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АвтоВАЗ заявил о первой прибыли за два года
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АвтоВАЗ заявил о первой прибыли за два года 

Авторамблер 43 минуты назад
Фото: Авторамблер
Автопроизводитель начал публиковать квартальные отчеты только в 2016 году. До настоящего момента показатели за три месяца были убыточными. Однако, как следует из квартального финансового отчета 2018 года, опубликованного пресс-службой компании, АвтоВАЗу удалось увеличить выручку на 40,8%, до 64,8 млрд рублей.
На российском рынке за три месяца продажи автомобилей Lada увеличились на 29% до 79 114 штук, а доля увеличилась на 1 процентный пункт до 20,1%. В компании подчеркнули, что причиной роста стала популярность моделей Vesta, Vesta SW и Vesta SW Cross, а также «эффективные меры государственной поддержки». Последний фактор также сказался на развитии экспорта, который в первом квартале текущего года увеличился на четверть до 7 861 автомобиля.
Однако президент АвтоВАЗа Николя Мор, который в скором времени покинет этот пост, предупредил, что на результаты производителя могут повлиять апрельские скачки волюты. В связи с этим в АвтоВАЗе уже предупредили о грядущем повышении цен на весь модельный ряд.
Что касается годичных результатов, то последним прибыльным годом для АвтоВАЗа был 2012-й — тогда компания заработала 29,2 млрд рублей.
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