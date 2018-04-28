Ямал перевыполнил план по добыче углеводородов 

Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа подвел итоги добычи углеводородов за первый квартал 20128 года. По данным департамента, за четыре месяца 2018 года добыто 150,41 млрд м³ природного газа (100,5% к объёмам добычи за аналогичный период прошлого года). Нефти добыто — 7,52 млн т (101% к прошлогоднему результату), конденсата — 4,811 млн т (101,5%).
Добыча газа в регионе производилась 36 предприятиями на 92 месторождениях. Наибольший объём добытого газа приходится на дочерние предприятия «Газпром», их суммарная добыча за указанный период составила 115,16 млрд м³ газа (76,55% всей добычи газа в округе). Предприятиями «НОВАТЭК» добыто 22,2 млрд м³ газа (14,75% всей газодобычи в регионе). Доля остальных предприятий в общей добыче газа по округу составила 8,7%, или 13,05 млрд м³.
Добычу нефти производили 22 предприятия на 66 месторождениях. Основными нефтедобывающими предприятиями в округе остаются дочерние предприятия «Газпром нефть» (добыто 4,644 млн т нефти, что составляет 61,7% от добытой нефти в целом по округу), «Роснефть» — 1,051 млн т нефти (14%) и «НОВАТЭК» — 1,231 млн т нефти (16,4%)..