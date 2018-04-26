Нижегородская область может получить 3,3 млрд рублей на ликвидацию свалок в Дзержинске 

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Около 3,3 млрд рублей из федерального бюджета направят на ликвидацию экологического ущерба в городе Дзержинск Нижегородской области. Об этом в четверг сообщил журналистами врио губернатора региона Глеб Никитин.
"Правительством было поддержано выделение Нижегородской области дополнительных средств, которые ранее не были предусмотрены, из резервного фонда правительства на ликвидацию накопленного ущерба в Дзержинске — это 3,3 млрд рублей. Это большие деньги, которые позволят обеспечить финансированием в полном объеме программы по ликвидации объектов «Черная дыра», «Белое море», «Игумново», — сказал Никитин.
В июне 2011 году Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента РФ, поручил властям Нижегородской области заняться ликвидацией полигона ТБО «Игумново», а также подготовить проекты ликвидации свалки промотходов «Черная дыра» и шламонакопителя «Белое море». Общая стоимость работ на объектах на конец 2017 года составляла около 6,6 млрд рублей. Все работы планируется завершить до 2020 года.