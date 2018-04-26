Нижегородская область может получить 3,3 млрд рублей на ликвидацию свалок в Дзержинске

"Правительством было поддержано выделение Нижегородской области дополнительных средств, которые ранее не были предусмотрены, из резервного фонда правительства на ликвидацию накопленного ущерба в Дзержинске — это 3,3 млрд рублей. Это большие деньги, которые позволят обеспечить финансированием в полном объеме программы по ликвидации объектов «Черная дыра», «Белое море», «Игумново», — сказал Никитин.