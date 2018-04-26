«Сибур» принял решение разместить облигации трех серий на 25 млрд руб

Совет директоров "Сибура" принял решение разместить биржевые облигации трех серий совокупным объемом 25 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

К размещению по открытой подписке планируются облигации серии БО-01 на 5 миллиардов рублей и бумаги серий БО-02 и БО-03 объемом по 10 миллиардов рублей в каждой. Срок обращения — 10 лет.

Выпуски также предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.