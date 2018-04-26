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«Сибур» принял решение разместить облигации трех серий на 25 млрд руб
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«Сибур» принял решение разместить облигации трех серий на 25 млрд руб 

Прайм 57 минут назад
Фото: Прайм
Совет директоров "Сибура" принял решение разместить биржевые облигации трех серий совокупным объемом 25 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
К размещению по открытой подписке планируются облигации серии БО-01 на 5 миллиардов рублей и бумаги серий БО-02 и БО-03 объемом по 10 миллиардов рублей в каждой. Срок обращения — 10 лет.
Выпуски также предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Совладельцу "Новатэка" Леониду Михельсону принадлежат 48,5% акций «Сибура», из которых 14,4% акций переданы в доверительное управление Газпромбанку. Оставшиеся 34,08% акций Михельсону принадлежат через ООО «Траст». Также в числе акционеров ПАО «Сибур Холдинга» Геннадий Тимченко (17%), действующий и бывший менеджмент компании (около 14,5%), китайская Sinopec (10%), Фонд Шелкового пути (10%).
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