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Депардье запустил продажу колбасы
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Жерар Депардье запустил продажу колбасы и десертов в «Ашане» 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: ТАСС
Французский актер Жерар Депардье начал продажу своей продукции в магазинах «Ашан» в Москве и Московской области.
«Это четыре вида колбасных изделий, такое представлены десертные позиции — торт «Наполеон» и запеканка. Это то, что сегодня уже можно купить», — заявила генеральный директор компании «Вкусы Франции», выпускающей эти продукты, Юлия Мосман.
По ее словам, в ближайшее время в продажу поступит водка под брендом Депардье.
«В ближайшее время на полках "Ашана" появится водка, три вида воды, пять видов морса, три вида киселя, а также конфитюр», — сказала она.
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