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Объем лизинговой поддержки субъектов МСП Башкортостана может составить 278 млн рублей
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Объем лизинговой поддержки субъектов МСП Башкортостана может составить 278 млн рублей 

Газета.Ru 36 минут назад
Малый и средний бизнес из Башкортостана претендует на лизинговую поддержку со стороны «Региональной лизинговой компании Республики Башкортостана» (РЛК) на сумму около 278 млн рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Корпорации МСП.
Всего на этот объем поддержки претендуют шесть проектов из металлургической, текстильной, пищевой промышленности и других сфер.
"Данное сотрудничество позволит компаниям за счет модернизации и укрепления производственного потенциала в значительной степени увеличить объемы выпускаемой продукции, получить дополнительные возможности по расширению рынков сбыта, в том числе за счет сотрудничества с крупнейшими заказчиками с государственным участием", — говорит замгендиректора башкирской РЛК Максим Любомудров.
За 6 месяцев работы РЛК Республики Башкортостан объем лизингового финансирования субъектов МСП региона составил 60 млн рублей. Средства направлены на приобретение высокотехнологичного производственного оборудования.
Создание сети региональных лизинговых компаний предусматривается в рамках программы льготного лизинга оборудования Корпорации МСП. Деятельность создаваемых лизинговых компаний в том числе направлена на обеспечение доступа субъектов индивидуального и малого предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков.
Максимальная конечная ставка по лизингу оборудования импортного производства составляет 8% годовых, отечественного производства — 6% годовых, авансовый платеж — от 15%, срок договора лизинга — до 60 месяцев. В соответствии с установленными показателями, объем реализации лизинговых проектов РЛК в 2018 году составит не менее 1,4 млрд рублей.
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