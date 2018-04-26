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Хоум Кредит Банк ухудшил условия «Карты рассрочки»
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Хоум Кредит Банк ухудшил условия «Карты рассрочки» 

Банки.ру 41 минуту назад
Для новых карт, оформленных с 26 апреля, рассрочка в ТСП, не являющихся партнерами банка, теперь составляет два месяца вместо трех. Также стоимость СМС-информирования составит 99 рублей в месяц, в то время как для действующих клиентов услуга останется бесплатной. Рассрочка в магазинах-партнерах может составлять до 12 месяцев.
«Если средняя стоимость СМС-информирования в банках составляет на сегодняшний день около 60 рублей, то 99 рублей от Хоум Кредит Банка невыгодно выделяются на их фоне. Рассрочка на два месяца также снижает привлекательность продукта, ведь льготный период по многим кредитным картам достигает 55 дней», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
Остальные условия выпуска и обслуживания «Карты рассрочки» остались прежними.
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